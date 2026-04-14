Semaforo rosso questo sconosciuto oltre 1400 multe per le auto che non si fermano

A Rimini, oltre 1.400 vetture sono state multate per aver attraversato un semaforo rosso. La violazione, considerata tra le più gravi e pericolose del Codice della Strada, si ripete con una certa frequenza nella città. Le forze dell’ordine hanno rilevato numerosi casi di auto che non si sono fermate al rosso, evidenziando come questa infrazione resti un problema diffuso nel territorio.

Passare col rosso resta una delle violazioni più gravi e pericolose del Codice della Strada, e a Rimini continua ad essere un'abitudine tutt'altro che marginale. Nelle prime quindici settimane del 2026 la Polizia Locale ha già elevato 1.405 sanzioni per questa infrazione, un dato che, pur.🔗 Leggi su Riminitoday.it Non sei passato con il semaforo rosso…Ma fioccano le multe Semaforo rosso questo sconosciuto: colleziona undici multe. Preso e costretto a pagare 1.480 euroRho (Milano), 19 frebbtaio 2026 – Ha "bruciato" undici semafori rossi in pochi mesi. Occhio a passare col semaforo rosso, con i T-Red 41 multe in un giornoAttenzione a non rispettare il semaforo rosso credendo di riuscire a farla franca.