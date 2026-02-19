Semaforo rosso questo sconosciuto | colleziona undici multe Preso e costretto a pagare 1.480 euro

Un uomo di Rho ha accumulato undici multe per aver attraversato con il semaforo rosso. Le sanzioni sono state emesse tra gennaio e febbraio, tutte in un breve periodo tra il 15 e il 20 di ogni mese. La polizia locale ha scoperto che il guidatore ha ignorato più volte il divieto, rischiando incidenti. Alla fine, è stato costretto a pagare 1.480 euro di multe, oltre a perdere punti sulla patente. La ripetizione delle infrazioni ha attirato l’attenzione delle autorità.

Rho (Milano), 19 frebbtaio 2026 – Ha "bruciato" undici semafori rossi in pochi mesi. Tra l'altro in date sempre comprese tra il giorno 15 e il giorno 20 del mese. L'ultima volta, proprio questa mattina, giovedì 19 febbraio, ma è stato colto in flagrante dalla polizia locale ed è stato costretto a pagare tutte le sanzioni pregresse per evitare lo stato di fermo il veicolo. Il conducente recidivo. È successo a Rho, l'automobilista 'recidivo' del rosso è un uomo di 25 anni, di nazionalità polacca e con macchina con targa polacca. Per evitare il fermo del veicolo ha pagato una cifra consistente, pari a 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Semaforo rosso questo sconosciuto: colleziona undici multe. Preso e costretto a pagare 1.480 euro Due pedoni morti in 50 giorni, in centro tanti automobilisti distratti: 379 multe per semaforo rosso e guida al cellulareNegli ultimi 50 giorni, due pedoni sono deceduti nel centro di Bergamo, evidenziando problemi di sicurezza stradale. Leggi anche: Per un anno usa biglietti smagnetizzati al casello per pagare meno: beccato e costretto a sborsare 2200 euro Passi con il giallo pensando di essere al sicuro Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Multe, in un mese 104 auto sono passate con il rosso: il T-red verrà attivato da domaniMONSELICE - Oltre cento passaggi col rosso in un solo mese di test: il dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche di Costa Calcinara ha registrato 104 violazioni durante il ... ilgazzettino.it Semaforo rosso ignorato. Sette feriti in sei mesiSono le 7,38 del mattino, piove, la fretta è una costante e scatta il rosso. Passo, mentre nell’altra direzione arriva un’altra auto. Il resto sta nel rumore delle lamiere accartocciate. In questo ... ilrestodelcarlino.it Entra a regime il sistema di controllo elettronico del passaggio con il semaforo rosso all’incrocio tra via Marconi e via Parini facebook