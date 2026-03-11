Occhio a passare col semaforo rosso con i T-Red 41 multe in un giorno

In una giornata sono state comminate 41 multe per passaggi col semaforo rosso grazie ai sistemi T-Red, dispositivi di ultima generazione installati per monitorare il traffico. Questi sistemi registrano ogni infrazione senza possibilità di errore e sono stati posizionati in diverse zone della città. La polizia ha effettuato controlli mirati per verificare il rispetto delle norme di circolazione.

Attenzione a non rispettare il semaforo rosso credendo di riuscire a farla franca. I T-Red, sistemi di ultima generazione installati per controllare il traffico, non si lasciano sfuggire proprio niente. Questi strumenti elettronici sono impiegati proprio per il rilevamento delle infrazioni semaforiche ed è praticamente impossibile sfuggirgli. Questo perché non si tratta soltanto di telecamere; i T-Red sono integrati a dei sensori presenti nell'asfalto e sistemi ottici ad alta precisione, cosa che consente loro di documentare alla perfezione il passaggio con il rosso. Nel nostro Paese l'installazione dei T-Red si è estesa col tempo. Ad oggi, questi dispositivi sono presenti a Torino, Genova, Verona, Padova, Roma e a Milano.