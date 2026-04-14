Selvazzano Dentro festeggia i cento anni di Liliana Agnoletto

Il 8 aprile scorso, la comunità di Selvazzano Dentro ha celebrato il centenario di Liliana Agnoletto, conosciuta come

L’8 aprile di cento anni fa nasceva Liliana Agnoletto, “Cicci” per familiari e amici, oggi residente a Selvazzano Dentro. Per celebrare un traguardo così importante, il sindaco del Comune, Claudio Piron, ha fatto visita alla signora.Arrivata da Padova nel 1964, è stata testimone diretta della.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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