Serino festeggia i cento anni di Rosa Verderame

Serino ha celebrato i 100 anni di Rosa Verderame. La signora ha spento le candeline sabato 7 febbraio, in una cerimonia semplice ma piena di affetto. Il sindaco e l’amministrazione comunale si sono uniti agli amici e ai familiari per augurarle ancora tanti anni di vita. La festa si è svolta in un’atmosfera di vicinanza e calore, con tutti che hanno voluto rendere omaggio a una vita lunga e ricca di ricordi.

L'Amministrazione Comunale e il Sindaco rivolgono i più sentiti e affettuosi auguri alla signora Rosa Verderame, che ieri sabato 7 febbraio ha festeggiato il prestigioso traguardo dei 100 anni di vita.Un secolo di vitaUn secolo di storia personale che si intreccia con quella della nostra comunità.

