ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia in un capannone a Selvazzano Dentro. Un giovane operaio di 22 anni, originario del Senegal, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un capannone a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova. Dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, residente a Padova, stava effettuando il rabbocco del fluido di un macchinario quando è rimasto incastrato in un cilindro. L’impatto e le lesioni riportate si sono rivelate fatali, causando la morte sul colpo. Intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente i sanitari del Suem 118 insieme ai Carabinieri, ma per il giovane non c’era ormai nulla da fare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Selvazzano Dentro, tragedia sul lavoro: operaio di 22 anni muore incastrato in un macchinario

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La morte è avvenuta dentro un capannone a Selvazzano Dentro (Padova) facebook

Piango ancora per un operaio senegalese di 22 anni morto in un incidente sul lavoro avvenuto dentro un capannone a Selvazzano Dentro, nel padovano. Il ragazzo è rimasto incastrato in un macchinario mentre cercava di effettuare il rabbocco del fluido. x.com