Un video diffuso online mostra Selvaggia Lucarelli mentre corre inseguita, generando sconcerto tra gli utenti. La scena si svolge al Teatro Brancaccio di Roma, dove si sono verificati momenti di tensione che hanno coinvolto anche altri protagonisti noti. La registrazione ha rapidamente fatto il giro dei social, attirando l’attenzione su un episodio che ha coinvolto anche il cantante noto per le sue collaborazioni.

Il Teatro Brancaccio di Roma si è trasformato ieri in un ring mediatico inaspettato, dove cronaca, gossip e vecchi rancori si sono intrecciati in una scena degna dei migliori reality show italiani. Protagonisti dell’episodio: Selvaggia Lucarelli, Ivan Grieco (inviato di Pulp Podcast, il fortunato programma condotto da Fedez e Mr. Marra ) e sullo sfondo, come sempre quando si parla della giornalista, l’ombra ingombrante del rapper milanese. Tutto ha inizio durante un firmacopie di Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano. L’evento, apparentemente tranquillo, viene scosso dall’ arrivo di Grieco, microfono in mano e telecamera accesa, pronto a incalzare il giornalista su temi scottanti come il cosiddetto ‘Cremlino-Gate’ e i presunti fondi extra UE del quotidiano.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Selvaggia Lucarelli in fuga mentre viene inseguita: il video virale sconvolge tutti (c’è di mezzo Fedez)

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