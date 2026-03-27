Selvaggia Lucarelli, ospite di un programma televisivo, ha commentato la sconfitta di un esponente politico al referendum, indicando che l’errore principale sarebbe stato il tentativo di coinvolgere un artista noto sui social. Ha descritto la strategia come un “delirio di onnipotenza” e ha sottolineato come questa scelta abbia influito sull’esito della consultazione. La discussione si è concentrata sulle decisioni prese durante la campagna elettorale.

Selvaggia Lucarelli, a Piazzapulita, spiega perché secondo lei Giorgia Meloni ha perso il referendum. Il flop tra comunicazione e interesse sul tema, troppo tecnico. Critiche anche sull’ospitata da Fedez e Marra e sulla decisione di “tagliare le teste” con le dimissioni. “Nessuno le ha detto che il maglioncino grigio era un errore”, commenta in riferimento al video post-sconfitta, che ricorda il video di Chiara Ferragni. Per Lucarelli Meloni era in "delirio di onnipotenza" La catastrofe comunicativa Dal podcast al video in giardino Sulle dimissioni Per Lucarelli Meloni era in “delirio di onnipotenza” Corrado Formigli, a Piazzapulita, chiede a Selvaggia Lucarelli perché Giorgia Meloni abbia perso il referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Selvaggia Lucarelli spiega il flop di Meloni al referendum, "delirio di onnipotenza, errore andare da Fedez"

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