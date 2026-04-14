Seicento battiti per la Tin un successo la raccolta fondi per la formazione degli specialisti del Papa Giovanni

Venerdì 10 aprile, presso il ristorante Il Pianone, si è svolta una serata di raccolta fondi dedicata alla formazione degli specialisti del Papa Giovanni. Alla chiamata di Mattia Casse hanno aderito quasi 190 persone, che si sono riunite in un ambiente che combina storia e panorami sulla città di Bergamo. L’evento ha raggiunto circa seicento battiti, segnando un successo per la Tin.

Venerdì 10 aprile, quasi 190 persone hanno risposto alla chiamata di Mattia Casse, riunendosi al ristorante Il Pianone, ai piedi di Città Alta, in una cornice suggestiva tra storia e panorami sulla città di Bergamo. L’occasione è stata la Cena di Beneficenza organizzata da Mattia Casse e da “Seicento Battiti per la Tin”, in favore della Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il progetto benefico di cui il campione dello sci azzurro si sta facendo promotore, è nato grazie all’impegno di Perform Sport Medical Center e di Pedalare per la Vita. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, è stato una vera e propria festa della solidarietà, contraddistinta da musica, arte e impegno sociale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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