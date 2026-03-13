Un ecografo per il Papa Giovanni | raccolta fondi nel nome di Matilde

L’associazione «Tutti x Tutti» di Clusone ha avviato una raccolta fondi per acquistare un ecografo destinato alla Pediatria dell’ospedale Papa Giovanni. L’iniziativa è dedicata a Matilde, una ragazza di 14 anni di Clusone che è scomparsa lo scorso estate. La campagna mira a sostenere le esigenze del reparto pediatrico attraverso questa donazione.

SOLIDARIETÀ. L’associazione «Tutti x Tutti» di Clusone promuove una raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo per la Pediatria dell’ospedale Papa Giovanni, in ricordo di Matilde, la 14enne di Clusone scomparsa la scorsa estate. Ci sono sorrisi che è difficile togliere dal cuore, come quello di Matilde Valeri, la giovane 14enne di Clusone scomparsa improvvisamente la scorsa estate e che con la sua allegria, la sua voglia di vivere ha lasciato un segno indelebile. In quei terribili giorni di agosto il gesto d’amore dei genitori che hanno donato gli organi di Matilde era stato un primo segno di speranza che ha ridato la vita a cinque... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

