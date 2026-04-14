Durante una seduta parlamentare, alcuni deputati di Fratelli d’Italia hanno indossato mascherine con la scritta “Sei un mentitore seriale”, rivolgendosi direttamente a un ex presidente del consiglio. Nel corso del dibattito, sono stati pronunciati commenti critici nei confronti dell’ex premier, che sono stati definiti “chiaro che non ci si può fidare di nessuno di quei Giuseppi”. Le dichiarazioni sono state accompagnate da gesti simbolici da parte di alcuni rappresentanti politici.

“Esistono più Giuseppi. E’ chiaro che non ci si può fidare di nessuno di quei Giuseppi. Stiamo di fronte a un mentitore seriale e inaffidabile e inattendibile”. Lo ha detto Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid, intervenendo alla Camera e attaccando Giuseppe Conte sulla sua mancata audizione nella commissione Covid e sul caso delle mascherine nel periodo dell’emergenza. Alla fine del suo intervento i deputati di Fratelli d’Italia hanno indossato delle mascherine chirurgiche. Una protesta che ha fatto scattare il richiamo del presidente di turno Sergio Costa. ”Vi prego di togliere le mascherine, il messaggio è arrivato”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Sei un mentitore seriale”, i deputati di Fratelli d’Italia indossano le mascherine contro Conte

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