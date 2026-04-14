Deputati Fdi con le mascherine in Aula contro Conte scintille alla Camera

In Aula alla Camera, alcuni deputati di Fratelli d’Italia hanno indossato delle mascherine durante la seduta. La protesta è stata motivata dall’intervento del leader del Movimento 5 Stelle, coinvolto nelle ultime audizioni in commissione sulla gestione della pandemia. La scelta di coprirsi il volto con le mascherine ha suscitato reazioni e ha creato scontri tra i parlamentari presenti.

I deputati di FdI hanno indossato delle mascherine nell'Aula della Camera, come forma di protesta provocatoria contro il leader del M5s Giuseppe Conte, tirato in ballo per la gestione Covid dopo le ultime audizioni in commissione. La deputata di FdI Alice Buonguerrieri ha parlato del leader M5s come di un "mentitore seriale inaffidabile e inattendibile. Se Conte ha mentito su questo su cosa dobbiamo attenderci che abbia mentito ancora? Di cosa ha paura?", ha affermato la parlamentare meloniana, dopo aver chiesto una informativa al ministro della Salute e la disamina di tutti i documenti emergenti e di tutti i fatti gravi che continuano ad emergere sulla vicenda delle mascherine e sulle ipotesi di tangenti richieste dai colleghi di Conte".🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Scintille in Aula alla Camera, FdI chiede un’informativa su Salis e l’opposizione si scatena. Il M5s: “Parlateci della ‘banda delle forchette’ di Delmastro” Leggi anche: Bagarre in Aula, Bignami (FdI) contro Conte: Va a pranzo con inviato speciale degli Usa – Il video