deputati fdi con le mascherine in aula contro conte scintille alla camera 4

In Aula alla Camera, alcuni deputati di Fratelli d’Italia hanno indossato delle mascherine come gesto di protesta contro Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. La decisione è avvenuta in seguito alle audizioni in commissione, dove il nome dell’ex presidente del Consiglio era stato citato in relazione alla gestione della pandemia di Covid-19. L’episodio ha provocato tensioni tra i rappresentanti delle diverse forze politiche presenti in aula.

I deputati di FdI hanno indossato delle mascherine nell'Aula della Camera, come forma di protesta provocatoria contro il leader del M5s Giuseppe Conte, tirato in ballo per la gestione Covid dopo le ultime audizioni in commissione. La deputata di FdI Alice Buonguerrieri ha parlato del leader M5s come di un "mentitore seriale inaffidabile e inattendibile. Se Conte ha mentito su questo su cosa dobbiamo attenderci che abbia mentito ancora? Di cosa ha paura?", ha affermato la parlamentare meloniana, dopo aver chiesto una informativa al ministro della Salute e la disamina di tutti i documenti emergenti e di tutti i fatti gravi che continuano ad emergere sulla vicenda delle mascherine e sulle ipotesi di tangenti richieste dai colleghi di Conte".🔗 Leggi su Lanazione.it

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