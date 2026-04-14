Segreti industriali ‘rubati’ Tre ex dipendenti a processo

Tre ex impiegati di un’azienda di noleggio di pallet sono stati portati in tribunale con l’accusa di aver sottratto segreti industriali. Dopo aver lasciato il loro lavoro, avrebbero utilizzato i dati presenti sui server aziendali per creare una società concorrente in Brianza, clonando il know-how necessario e cercando di intercettare la clientela. L’indagine ha portato alla luce il presunto furto di informazioni riservate.

Si erano dimessi dall’azienda di noleggio di pallet manfreda dove lavoravano per crearne una identica in Brianza, ma dopo avere clonato illegalmente dai server l’intero know how per accaparrarsi la clientela. Ora tre ex dipendenti della ‘ NolPal srl ’ di Faenza sono imputati in un processo davanti al Tribunale di Monza. Si tratta di un 48enne nativo di Roma ma residente a Casatenovo in provincia di Lecco, un 43enne nato a Campobasso e residente a Pescara e un catanzarese di 52 anni. Le accuse sono di accesso abusivo a sistema informatico, impiego e rivelazione di segreti industriali, violazione del diritto di autore e turbata libertà dell’industria e del commercio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Segreti industriali ‘rubati’. Tre ex dipendenti a processo Segreti industriali ’rubati’, in tre alla sbarraSi erano dimessi dall’azienda romagnola di noleggio di pallet per crearne una identica in Brianza, ma dopo avere clonato illegalmente dai server... Segreti Google rubati: 3 ingegneri accusati di spionaggio, datiTre ingegneri della Silicon Valley, tra cui due ex dipendenti di una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo, sono stati incriminati negli... Si parla di: Segreti industriali ’rubati’, in tre alla sbarra; Segreti industriali ’rubati’ in tre alla sbarra.