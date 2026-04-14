Segreti industriali ’rubati’ in tre alla sbarra

Tre persone sono state chiamate in tribunale con l'accusa di aver sottratto segreti industriali dall’azienda di noleggio di pallet situata in Emilia-Romagna. Dopo aver lasciato il posto di lavoro, avrebbero avviato una società concorrente in Lombardia, clonando illegalmente dal server l’intero know-how necessario per attirare i clienti. L’indagine ha portato alla scoperta di questo presunto furto di informazioni e alla successiva azione legale.

Si erano dimessi dall’azienda romagnola di noleggio di pallet per crearne una identica in Brianza, ma dopo avere clonato illegalmente dai server l’intero know how per accaparrarsi la clientela. Ora tre ex dipendenti della “NolPal srl” di Faenza sono imputati in un processo davanti al Tribunale di Monza. Si tratta di un 48enne nativo di Roma ma residente a Casatenovo, un 43enne nato a Campobasso e residente a Pescara e un catanzarese di 52 anni. Le accuse sono quelle di accesso abusivo a sistema informatico, impiego e rivelazione di segreti industriali, violazione del diritto di autore e turbata libertà dell’industria e del commercio. Reati...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Segreti industriali ’rubati’, in tre alla sbarra Infrastrutture aree industriali del Mezzogiorno, stanziati 300 milioni: l'annuncio di SbarraIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri: "Importante stanziamento di risorse pubbliche per investimenti strategici al Sud" I... Leggi anche: Sud, 300 milioni per le aree industriali. Sbarra: Occupazione oltre il 50%, mai così alta dal 2004