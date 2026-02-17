Infrastrutture aree industriali del Mezzogiorno stanziati 300 milioni | l' annuncio di Sbarra

Questa mattina, la struttura di missione Zes ha annunciato lo stanziamento di 300 milioni di euro per le infrastrutture nelle aree industriali del Mezzogiorno. La decisione deriva dalla necessità di migliorare le reti di collegamento tra i porti e le zone produttive, con l’obiettivo di facilitare le attività commerciali e attrarre investimenti. L’avviso pubblico appena pubblicato mira a finanziare progetti concreti nelle regioni di Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri: "Importante stanziamento di risorse pubbliche per investimenti strategici al Sud" I beneficiari sono i Comuni con più di 5 mila abitanti dotati di aree Pip (Piani per insediamenti produttivi) e i Consorzi per le aree di sviluppo industriale. Le domande devono essere presentate tramite piattaforma telematica presente al seguente indirizzo, dalle ore 12:00 del 25 febbraio 2026 fino alle 23:59 del 15 maggio 2026.