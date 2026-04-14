Torna questa sera, martedì 14 aprile 2026, l’appuntamento con Belve, il programma cult di Francesca Fagnani prodotto da Fremantle e trasmesso su Rai2 dalle ore 21.20. È già la seconda puntata della stagione, e gli ospiti promettono interviste senza filtri come da tradizione. Dopo la prima puntata che aveva visto protagoniste Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma, stasera il trio è composto da Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. Come sempre, il programma è visibile anche in streaming su RaiPlay e Disney+, oltre che in chiaro su Rai2. E come ogni settimana, al termine delle interviste non mancano i fuori onda degli ospiti durante la sigla di chiusura, uno dei momenti più attesi dal pubblico.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Belve, gli ospiti di stasera: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo

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