seconda e terza turno nel segno di guarda e ostellatese

In Seconda categoria clamoroso ribaltone in vetta, viste le sconfitte di Codifiume e Dogatese e la contemporanea affermazione dell’ Ostellatese. I gialloblù tornano così a condurre la classifica da soli, grazie al roboante successo per 9-0 sull’Ospitalese (retrocessa matematicamente) e ai ko di Codifiume (0-3 con gli Amici di Stefano) e Dogatese (2-3 col San Bartolomeo). A tre giornate dalla fine del campionato, tutto è ancora in discussione. E’ lotta apertissima anche per l’ultimo posto valevole per i playoff: a 35 punti ci sono tre squadre, la Sangiovannese (1-0 sulla Massese), il Frutteti (3-1 sull’Argentana) e appunto gli Amici di Stefano, capaci di fermare la corsa dell’ex capolista Codifiume. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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