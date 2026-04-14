Sebring polemica Porsche | Van der Zande attacca i team order

Renger van der Zande, pilota olandese, ha criticato pubblicamente le decisioni prese dal team Porsche Penske durante la gara delle 12 ore di Sebring. In particolare, si è soffermato sugli ordini impartiti ai piloti, che hanno influenzato l’esito della corsa e la gestione interna del team. La sua presa di posizione ha suscitato attenzione nel mondo delle competizioni automobilistiche, evidenziando le tensioni legate alle strategie di squadra.

Il pilota olandese Renger van der Zande ha espresso il proprio profondo malessere riguardo alle tattiche di gestione della squadra Porsche Penske, culminate con l’imposizione di ordini ai piloti durante la vittoria dominante alla corsa delle 12 ore di Sebring. Il professionista, impegnato con l’Acura Meyer Shank Racing con la vettura numero 93, ha descritto come sia stato doloroso assistere da una posizione privilegiata a decisioni che hanno privilegiato la gerarchia interna del team rispetto al puro agonismo della competizione. Le tensioni nel paddock dopo il dominio della Porsche Penske. La gara di Sebring, uno dei gioielli del calendario IMSA, è stata caratterizzata da un distacco tecnico quasi incolmabile tra i partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sebring, polemica Porsche: Van der Zande attacca i team order LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attacca van der Poel!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. E3 Saxo Classic 2026, vince Van Der Poel. Ma è polemica per Zingle e la Visma-Lease a BikeRoma, 28 marzo 2026 - La vittoria di Mathieu Van Der Poel, dopo una cavalcata solitaria di 42 km quasi vanificata da un finale in calando e dalla...