LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attacca van der Poel!
Oggi si tiene la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con la corsa in diretta streaming. Durante la gara, van der Poel ha lanciato un attacco, coinvolgendo altri corridori nel tentativo di allontanarsi dal gruppo. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e la diretta della Parigi-Nizza comincerà alle 12.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 11.21 170 chilometri all’arrivo. 11.18 Adesso all’attacco una coppia di lusso: Jonathan Milan e Julian Alaphilippe. Si muovono corridori di grandissima qualità. 11.14 Ora molto attivi gli uomini della Tudor Pro Cycling Team. 11.11 Il gruppo non lascia andare il fenomeno olandese. 11.07 Attenzione, a sorpresa attacca Mathieu van der Poel! Che fuoriclasse il neerlandese! 11.04 Groupama – FDJ United che detta il passo in testa al gruppo. 11.00 Per il momento non ci sono scatti, andatura tranquilla. 10.58 PARTITA UFFICIALMENTE LA QUINTA TAPPA! 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attacca Del Toro, ma Van der Poel rispondeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:11 Cinque chilometri alla conclusione della tappa.
LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà Van der Poel contro Van Aert sul finale in sterrato?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della...
Tutti gli aggiornamenti su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di...
Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2026 in TV e Streaming? Diretta su Rai ed Eurosport/Discovery+; Tirreno-Adriatico: la 3ª tappa Cortona-Magliano De' Marsi di 221 km al danese Andresen.
Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it
LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Vi ringraziamo per ... oasport.it
Stage 5 of Tirreno Adriatico @CA_Ita Marotta-Mondolfo Mombaroccio 184 KM 10:40 CET #TirrenoAdriatico x.com
Una tappa spaziale quella andata in scena alla Tirreno Adriatico. A trionfare è il solito Mathieu van der Poel che trova così la seconda vittoria di tappa dopo quella a San Gimignano. Ma finalmente un Azzurro è in testa alla classifica, è il nostro Giulio Pellizzari - facebook.com facebook