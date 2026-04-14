L’organizzazione Sea-Watch ha criticato pubblicamente il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, in seguito al fermo di 45 giorni della nave Aurora, coinvolta in un salvataggio di migranti tra Tunisia e Libia. La Ong ha definito “ridicole” le sue affermazioni e ha contestato le sue prese di posizione sul diritto internazionale. La vicenda ha suscitato reazioni e dibattiti sulla gestione dei salvataggi nel Mediterraneo.

L’Ong Sea-Watch, a seguito del fermo nave di 45 giorni dell’imbarcazione Aurora dopo un recupero di migranti da una piattaforma abbandonata tra Tunisia e Libia, ha risposto in maniera scomposta al ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Il titolare del Viminale nelle ultime ore ha sottolineato che la Ong, “ancora una volta non ha rispettato gli obblighi previsti per le operazioni di salvataggio in mare. Un’altra grave violazione del diritto internazionale che impone di coordinarsi con le competenti autorità statali. Le leggi si rispettano”. Ma da parte sua l’Ong ha replicato con toni inauditi, coinvolgendo le vicende personali del ministro e dichiarando che avrebbero potuto “rispondere con una battuta sul gossip che circonda un ministro inadeguato, pericoloso e disumano ”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sea-Watch attacca Piantedosi: “Ridicolo ricevere lezioni di diritto internazionale da lui”

"Denigrare non è diritto di critica". La toga dà lezioni a chi si lamenta per il risarcimento alla Sea WatchIl presidente del Tribunale di Palermo elogia la “magistrata competente e preparata” che ha emesso la sentenza a favore dell’Ong.

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L'Ong tedesca Sea-Watch, insieme ai membri dell’equipaggio della Sea-Watch 5, ha presentato denunce penali in Germania e in Italia contro la Guardia costiera libica. Secondo la no profit, gli agenti della capitaneria di porto durante l'operazione di soccorso i - facebook.com facebook

Migranti, 45 giorni di stop per la nave di Sea-Watch. La Ong: “Ora denuncia penale” x.com