Denigrare non è diritto di critica La toga dà lezioni a chi si lamenta per il risarcimento alla Sea Watch

Il Tribunale di Palermo ha deciso un risarcimento per la Sea Watch, scatenando proteste politiche. Il centrodestra ha criticato duramente la sentenza, ritenendola ingiusta e incomprensibile. I politici hanno accusato i giudici di favorire le ONG e di mettere a rischio la sicurezza nazionale. La vicenda ha acceso un dibattito acceso tra chi difende il diritto di critica e chi ritiene che le opinioni siano troppo spesso usate per attaccare le istituzioni. La polemica continua a dividere l’opinione pubblica.

Il risarcimento alla Sea Watch ha scatenato la bufera politica. Quanto stabilito dal Tribunale di Palermo non è andato giù al centrodestra, che infatti è salito subito sulle barricate per una decisione giudicata incomprensibile. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuto con un video durissimo sui social. La domanda, d'altronde, sorge spontanea: come può il governo mettere in campo tutti i provvedimenti necessari contro l'immigrazione clandestina se poi gli sforzi vengono vanificati? Ma attenzione con le critiche: ora le toghe danno anche lezioni su come bisogna commentare le sentenze. Risarcimento da 76mila euro a Sea-Watch. Meloni "Vergognoso". Il Tribunale di Palermo ha stabilito che lo Stato italiano deve pagare 76 mila euro a Sea-Watch, con la motivazione che ha violato i diritti della ONG durante le operazioni di soccorso. Risarcimento alla ong Sea Watch, furia di Meloni contro in giudici per la "decisione che lascia senza parole". Giorgia Meloni si infuria contro i giudici di Palermo che hanno deciso di risarcire la ONG Sea Watch. L'Italia deve risarcire Sea-Watch per oltre 76mila euro per fermo illegittimo: cosa dice il tribunale di Palermo. Il tribunale di Palermo ha stabilito che lo Stato deve risarcire Sea-Watch per oltre 76mila euro, riconoscendo illegittimo il fermo amministrativo della nave Sea Watch 3 nel 2019. La decisione riguarda spese portuali, carburante e costi legali sostenuti durante il