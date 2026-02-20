Piantedosi | impugneremo sulla Sea Watch

Il ministro Piantedosi ha annunciato che impugneranno la decisione sulla Sea Watch. La causa sono le sentenze giudiziarie che, secondo lui, devono passare attraverso tutti e tre i gradi di giudizio. Piantedosi ha spiegato che finora hanno sempre contestato le sentenze di questo tipo, sostenendo il ruolo del sistema giudiziario. Ricorda che, quando possibile, hanno presentato appelli per difendere le proprie posizioni. La questione riguarda le operazioni delle Ong nel Mediterraneo e il rispetto delle procedure legali. La discussione continuerà nei tribunali italiani.

13.00 "Noi fino adesso, e continueremo a farlo, abbiamo praticato il confronto con questo tipo di sentenze impugnandole, quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio e quando è stato possibile abbiamoimpugnato, quindi anche in questo caso faremo così". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Piantedosi, sulle ultime sentenze sulle Sea Watch che obbliga lo Stato a risarcire e stoppa il blocco. Poi sulla vicenda di Rogoredo: "Sono compiaciuto che la Polizia sia in grado di fare chiarezza e di non fare sconti".