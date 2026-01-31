Casa Riformista apre alla collaborazione in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria

Casa Riformista si prepara alle comunali di Reggio Calabria. La formazione ha confermato di essere pronta a sostenere un candidato sindaco unito per le elezioni del 2026, ma non esclude di presentare un suo rappresentante se ci saranno primarie interne. La partita è aperta e i dettagli si definiranno nelle prossime settimane.

Casa Riformista ha aperto ufficialmente alla possibilità di sostenere un candidato sindaco unitario per le elezioni comunali di Reggio Calabria, previste per la primavera del 2026, senza escludere tuttavia la prospettiva di candidare un proprio esponente in caso di primarie. La posizione è stata resa nota durante una conferenza stampa a margine dell'adesione al partito di Renzi dei consiglieri comunali Filippo Quartuccio, Giuseppe Francesco Sera e Santo Bongani, nonché dell'ex consigliere regionale del Pd Giovanni Muraca. Il partito, nato come progetto di rinnovamento del centrosinistra, si mostra disponibile a collaborare con le forze politiche che condividono l'obiettivo di un'alternativa unitaria alla destra, ma mantiene la propria autonomia strategica.

