Le lacrime di Chiara Balistreri sui social | Il mio ex violento esce dal carcere lo Stato non tutela le donne

Chiara Balistreri, 24 anni di Bologna, ha condiviso un messaggio sui social in cui si mostra visibilmente emotiva. La giovane ha riferito che il suo ex compagno, attualmente in carcere per maltrattamenti e lesioni, sta per uscire dal carcere. Nel suo intervento, ha affermato che si sente abbandonata dallo Stato e che non si sente tutelata come donna. La sua testimonianza si inserisce in un clima di preoccupazione riguardo alla tutela delle donne vittime di violenza.

Bologna, 13 aprile 2026 - Chiara Balistreri, 24 anni di Bologna, è in lacrime e sui social torna a parlare delle violenze che ha subito negli durante la relazione con l’ex compagno Gabriele Costantin, in carcere per maltrattamenti e lesioni. “Dispiace che dobbiate vedermi così (è in lacrime; ndr), ma sono appena stata svegliata da una chiamata della polizia che mi informava che Gabriele tornerà a casa fra due giorni”, spiega nel video. È scossa, con la voce spezzata dal pianto. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacachiara-balistreri-verissimo-riduzione-pena-786e29a0 Il video: “L’uomo che mi ha picchiata tornerà già in libertà”. È scossa, con la voce spezzata dal pianto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le lacrime di Chiara Balistreri sui social: “Il mio ex violento esce dal carcere, lo Stato non tutela le donne” Chiara Balistreri in lacrime: "Il mio ex compagno violento esce dal carcere, non ho giustizia" | VIDEO“Mi dispiace che mi dovrete vedere così, ma sono appena stata svegliata con una chiamata della polizia di Bologna che mi informava che Gabriele fra... Leggi anche: “Tre anni per vedere in carcere il mio ex fidanzato dopo le violenze che ho subito. Oggi l’ennesimo sconto di pena. Questo Paese fa schifo”: lo sfogo di Chiara Balistreri