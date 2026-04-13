Chiara Balistreri, visibilmente emozionata, ha pianto dopo aver appreso che il suo ex fidanzato sarà sottoposto agli arresti domiciliari tra due giorni. La donna ha espresso rabbia nei confronti dello Stato, che si occupa della vicenda. La notizia riguarda un procedimento legale in corso, mentre Balistreri continua a seguire con attenzione gli sviluppi della situazione.

La lotta di Chiara Balistreri non si ferma. Stamattina le è stato comunicato che il suo ex Gabriele tra due giorni andrà agli arresti domiciliari. Dopo la notizia sconvolgente l’influencer ha fatto un video sfogo, in cui si mostra molto arrabbiata Stamattina la nota influencer Chiara Balistreri si è svegliata con una notizia che l’ha turbata nel profondo e l’ha fatta ripiombare nel terrore:il suo ex tra due giorni uscirà dal carcere e avrà il braccialetto elettronico. La ragazza si mostra nel suo lato più debole davanti a tutto il web, facendo vedere la stessa rabbia che l’accompagna da quando ha iniziato questa lotta, che va avanti dal 2022.Inizialmente, la pena dell’uomo era stata ridotta a 5 anni e 9 mesi in appello per lesioni e maltrattamenti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Balistreri in lacrime dopo la liberazione dell’ex: la rabbia contro lo Stato

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