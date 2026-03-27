Talvolta è meglio ridere anche se a malincuore che piangere anche se a ragione

Da circa tre mesi, notizie di un possibile cessate il fuoco arrivano dall’Oltreoceano, coinvolgendo sia la situazione in Ucraina sia quella in Medio Oriente. Nonostante le comunicazioni ufficiali, non sono stati ancora definiti accordi concreti o firmati. La speranza di una riduzione dei conflitti rimane, ma nessuna delle parti ha ancora raggiunto un’intesa formale.

Sono circa tre mesi che, da Oltreoceano, continuano a pervenire notizie di un cessate il fuoco imminente, tanto in Ucraina, quanto in Medioriente. Si sa che le bugie, anche se hanno una buona probabilità di essere pronunciate per una forma di notevole megalomania, unita a sprazzi di follia vera e propria, sono tutt’ora connotate dall’ avere le gambe corte. Non è certo verosimile che esse – tutte – potranno continuare a lungo a essere credute, anche se solo per un breve lasso di tempo. Ora più che mai l’ Umanità chiede l’attuazione di provvedimenti ad hoc, essendo stufa – a ragione – di ascoltare chiacchiere prive di contenuto e di ogni requisito di utilità per la bisogna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati In Scandinavia i tifosi dello United non sanno se ridere o piangere: “Rasmus Hojlund eroe di Genoa-Napoli”La doppietta del danese e il gol di Scott McTominay riaprono le vecchie crepe dei tifosi con la società che ha fatto partire due giocatori di classe... Se Emily in Paris non andasse oltre, sarebbe meglio. La pensano così anche i fanLa quinta stagione di Emily in Paris ha generato come sempre molto traffico, ma non possiamo confondere la popolarità con il gradimento degli...