Checco Zalone batte anche se stesso | Buen Camino supera Quo Vado? per numero di spettatori

Checco Zalone conquista ancora una volta il pubblico italiano. Il suo nuovo film, Buen Camino, supera Quo Vado? come numero di spettatori. Zalone si conferma un fenomeno del cinema nazionale, riuscendo a battere il suo stesso record, che durava ormai da dieci anni.

Zalone è ormai un fenomeno tutto italiano e sempre più inarrestabile al cinema, tanto da arrivare a battere perfino il suo precedente record che resisteva ormai da ben 10 anni Buen Camino è entrato nella storia del cinema italiano. La commedia interpretata da Checco Zalone e diretta da Gennaro Nunziante è ufficialmente il film più visto dell'era Cinetel, con 9.369.241 spettatori, superando il precedente record di Quo Vado? (9.368.154), detenuto dalla stessa coppia artistica. Un risultato che consacra ancora una volta Zalone e Nunziante come il tandem più amato e di successo del cinema italiano contemporaneo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Buen Camino ha raggiunto oltre 53 milioni di euro, superando i successi di Tolo Tolo e Sole a Catinelle.

Checco Zalone continua a conquistare il pubblico, con incassi in costante crescita.

