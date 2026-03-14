A Grosseto, un bar situato nella piazza della Palma è stato preso di mira tre volte in pochi mesi. Durante ogni episodio, i ladri hanno forzato le serrature, riuscendo a entrare e portando via solo 204 euro in contanti. Nessun altro oggetto è stato sottratto e non ci sono stati danni evidenti alla struttura. La polizia sta indagando sugli episodi.

Nel cuore di Grosseto, un bar della piazza della Palma ha subito tre intrusioni in pochi mesi, con ladri che hanno forzato serrature e preso esclusivamente i contanti. Gli eventi si sono susseguiti dal 27 gennaio fino alla notte tra il 10 e l’11 marzo del 2026, lasciando dietro di sé solo lo spicciolo rimasto nella cassa. I malviventi non hanno toccato computer, telefoni o alcolici, concentrandosi su cifre minime come i 200 euro rubati nel primo colpo o i 4 euro del secondo tentativo. Questa scelta selettiva suggerisce una dinamica precisa: chi opera sembra cercare liquidità immediata piuttosto che beni rivendibili, un dettaglio che cambia radicalmente la natura della minaccia per le attività commerciali locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto: 3 furti al bar, rubati solo 204 euro in contanti

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