Referendum giustizia studenti e lavoratori fuori sede esclusi dal voto | scoppia la protesta in Sicilia

Gli studenti e i lavoratori fuori sede in Sicilia protestano contro l’esclusione dal voto alle prossime consultazioni referendarie. In strada, gridano il loro disappunto e chiedono di poter partecipare, come previsto dalla legge, anche se lontani da casa. La decisione del governo ha scatenato polemiche e si aspetta una risposta concreta nelle prossime ore.

Flc Cgil denuncia l'esclusione di centinaia di migliaia di giovani siciliani fuori residenza per studio o lavoro, definendo la scelta una violazione dei diritti civili e democratici "Esprimiamo forte indignazione e profonda preoccupazione per la decisione del governo e della maggioranza parlamentare di escludere il voto fuori sede dal decreto per il referendum costituzionale sulla giustizia del 22-23 marzo". A parlare è Adriano Rizza, segretario della Flc Cgil Sicilia, che definisce inaccettabile la scelta di negare questo diritto civico a centinaia di migliaia di cittadini, tra cui molti giovani siciliani costretti a studiare lontano dalla propria terra.

