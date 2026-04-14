Scuola e Polizia in campo | mini-città per imparare la sicurezza

A San Bartolomeo al Mare, gli studenti delle scuole medie stanno partecipando a un percorso formativo che li vede coinvolti in attività pratiche sulla sicurezza stradale. La città ha allestito una mini-città appositamente per simulare le situazioni di traffico e mettere alla prova le competenze dei ragazzi in un ambiente controllato. L’obiettivo è permettere agli studenti di apprendere le regole della strada in modo interattivo e diretto.

A San Bartolomeo al Mare, gli studenti delle scuole medie si preparano a confrontarsi con le dinamiche della viabilità attraverso un percorso formativo dedicato alla sicurezza stradale. L’iniziativa, che vedrà l’impiego diretto della Polizia Locale, inizierà ufficialmente questo mercoledì, trasformando il piazzale scolastico in un laboratorio di apprendimento pratico per i giovani cittadini. Il progetto nasce dalla stretta sinergia tra la Direzione Scolastica e l’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di integrare le nozioni teoriche del Codice della Strada con l’esperienza diretta sul campo. Durante i cinque incontri programmati, i ragazzi avranno modo di muoversi all’interno di un tracciato urbano in miniatura, allestito appositamente nel cortile dell’istituto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola e Polizia in campo: mini-città per imparare la sicurezza Scuola e natura insieme: il progetto “La scuola in giardino” inaugura un nuovo modo di imparare a MassaA Massa, nel cuore della Lunigiana, si apre una nuova pagina per l’istruzione innovativa. Milano-Cortina, la Polizia postale in campo per la sicurezza ciberneticaLa polizia è già al lavoro per la sicurezza informatica dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Lifts You like A Feather || ICT Twitter Space [ Full Episode ] Le frasi ingiuriose apparse sui muri della casa famiglia di Vasto, la Questura, la scuola - facebook.com facebook Giornata della cultura marinara, al porto di Alghero gli studenti a scuola di mare x.com