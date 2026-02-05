Milano Cortina, la Polizia postale in campo per la sicurezza cibernetica

La Polizia postale ha iniziato a lavorare da subito per garantire la sicurezza digitale dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Gli agenti si concentrano sul monitoraggio delle reti e sulla prevenzione di attacchi informatici, per assicurare che tutto fili liscio durante l’evento. L’obiettivo è proteggere sistemi e dati sensibili, in un momento in cui la tecnologia gioca un ruolo fondamentale.

La polizia è già al lavoro per la sicurezza informatica dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Già da 10 giorni gli specialisti della polizia postale sono attivi sui principali siti legati all’evento, garantendo sicurezza e controllo, come spiega il direttore Ivano Gabrielli. Il loro intervento – viene sottolineato – si inserisce in un percorso consolidato volto a proteggere le infrastrutture critiche e monitorare la rete, sia per motivi di ordine pubblico sia per prevenire eventuali minacce di matrice terroristica. Il Technology Operations Centre (Toc), attivo ogni giorno 24 ore su 24, è il cuore delle operazioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha rivoluzionato anche il campo della cybersecurity, rendendo cruciali il confronto e la collaborazione tra le diverse figure coinvolte nella lotta al cybercrime.

La polizia italiana si dà da fare per garantire la sicurezza a Milano e Cortina durante le Olimpiadi invernali del 2026.

