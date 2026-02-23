Alla biblioteca Le Fornaci si impara a giocare a Go | tre incontri aperti a tutte le età

Un corso di Go ha attirato molti appassionati alla biblioteca Le Fornaci, perché l’evento nasce dall’interesse locale per questo gioco strategico. Durante gli incontri, i partecipanti imparano le regole e le tecniche di base, con l’obiettivo di coinvolgere anche i principianti. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età. I primi due incontri si svolgono nel pomeriggio, mentre il terzo si terrà alla sera.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Alla biblioteca Le Fornaci s i impara a giocare a Go: tre incontri aperti a tutte le età. La biblioteca Le Fornaci apre le porte a uno dei giochi da tavolo più antichi e affascinanti del mondo: il Go. Un percorso di tre incontri introduttivi guiderà i partecipanti alla scoperta di questo straordinario gioco di strategia, spesso definito "l'arte marziale della mente". Il Go, conosciuto in Cina come Wei Chi e in Corea come Badok, si fonda su regole essenziali che danno vita a una straordinaria profondità strategica. Equilibrio, armonia, intuizione e rispetto dell'avversario sono i principi che lo rendono non solo un gioco, ma una vera esperienza culturale e mentale.