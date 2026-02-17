Il foodblogger Lorenzo Prattico in Biblioteca per Scrittori in Circolo

Il foodblogger Lorenzo Prattico ha deciso di incontrare i lettori in Biblioteca a Arezzo il 21 febbraio, portando con sé il suo romanzo “Questa fame che non smette mai”. La sua visita nasce dal desiderio di condividere la storia dietro il libro e discutere di cibo e scrittura con il pubblico locale. Prattico ha già organizzato incontri simili in altre città, ma questa sarà la sua prima partecipazione a un evento letterario nella sua città natale. L’appuntamento si svolgerà nel pomeriggio, con una sessione di domande e risposte aperta a tutti gli interessati.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – Il 21 febbraio incontro con l’autore del romanzo “Questa fame che non smette mai. Viaggi, ricette e qualche trauma”, il foodblogger Lorenzo Prattico arriva in Biblioteca. Sarà Lorenzo Prattico il protagonista del prossimo appuntamento di “Scrittori in Circolo”, la rassegna dedicata agli incontri con gli autori promossa dalla Rete documentaria aretina insieme ai Comuni aderenti e ai circoli di lettura del territorio, in collaborazione con la Feltrinelli di Arezzo. Appuntamento sabato 21 febbraio alle 17:30 nella sala conferenze della Biblioteca città di Arezzo con il primo romanzo del noto foodblogger romano “Questa fame che non smette mai. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il foodblogger Lorenzo Prattico in Biblioteca per Scrittori in Circolo C’è ‘Scrittori in Circolo’. Gli autori top in biblioteca "Scrittori in circolo": Fabio Bacà ospite del Circolo dei lettori Domani sera a Bibbiena si svolge un nuovo appuntamento del festival letterario Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Foodmetti, Lorenzo Prattico spiazza tutti: una granadilla contro il doloreChiunque possegga un device elettronico e coltivi la passione e la curiosità per il buon cibo non può non conoscere Lorenzo ‘Prattquello’ Prattico. Content creator della prima ora, Lorenzo ci ha ... repubblica.it Sì, sembra Lorenzo Prattico (prattquello), influencer romano famoso per recensioni di street food su TikTok e YouTube. Ho verificato i frame e corrisponde. Se non è lui, fammi sapere di più! x.com