Terremoto ai Campi Flegrei nella notte avvertita scossa e un boato nella provincia di Napoli | magnitudo 2.3

Un terremoto di magnitudo 2.3 ha scosso i Campi Flegrei durante la notte, provocando anche un forte boato nella zona. La causa è da ricercare nei movimenti del sottosuolo che si sono verificati sottolineando la presenza di attività sismica in questa area vulcanica. Le persone hanno sentito vibrare le strutture e hanno riferito di aver percepito un rumore intenso. La terra ha tremato improvvisamente, lasciando molti cittadini in allerta.

Trema la provincia di Napoli nella notte. Verso le 4:00, poco prima del mattino, è stato registrato un terremoto nella zona rossa dei Campi Flegrei. La magnitudo segnalata è stata di 2.3 della scala Richter. L'evento sismico ha come epicentro i Campi Flegrei a una profondità di 4 chilometri. La popolazione locale parla di scossa percepibile, breve ma intensa in alcune zone e di un "boato" verso Pozzuoli. Terremoto ai Campi Flegrei Nella notte, poco dopo le 4:00, si è verificata una scossa di terremoto nella provincia di Napoli, nella zona dei Campi Flegrei. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) riporta che la scossa, di magnitudo 2,3, si sia verificata alle 04:16:27 del mattino.