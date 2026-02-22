Terremoto ai Campi Flegrei nella notte avvertita scossa e un boato nella provincia di Napoli | magnitudo 2.3

Da virgilio.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto di magnitudo 2.3 ha scosso i Campi Flegrei durante la notte, provocando anche un forte boato nella zona. La causa è da ricercare nei movimenti del sottosuolo che si sono verificati sottolineando la presenza di attività sismica in questa area vulcanica. Le persone hanno sentito vibrare le strutture e hanno riferito di aver percepito un rumore intenso. La terra ha tremato improvvisamente, lasciando molti cittadini in allerta.

terremoto ai campi flegrei nella notte avvertita scossa e un boato nella provincia di napoli magnitudo 23
© Virgilio.it - Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, avvertita scossa e un "boato" nella provincia di Napoli: magnitudo 2.3

Trema la provincia di Napoli nella notte. Verso le 4:00, poco prima del mattino, è stato registrato un terremoto nella zona rossa dei Campi Flegrei. La magnitudo segnalata è stata di 2.3 della scala Richter. L’evento sismico ha come epicentro i Campi Flegrei a una profondità di 4 chilometri. La popolazione locale parla di scossa percepibile, breve ma intensa in alcune zone e di un “boato“ verso Pozzuoli. Terremoto ai Campi Flegrei Nella notte, poco dopo le 4:00, si è verificata una scossa di terremoto nella provincia di Napoli, nella zona dei Campi Flegrei. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) riporta che la scossa, di magnitudo 2,3, si sia verificata alle 04:16:27 del mattino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Terremoto nella notte ai Campi Flegrei: scossa avvertita in provincia di NapoliNella notte del 6 gennaio, alle 3:23, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.

Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei alle ore 6, avvertito un boato nella provincia di Napoli: magnitudo 2.3

Terremoto di magnitudo 3.8 ai Campi Flegrei, La scossa Potente registrata dalla Regia di un tg

Video Terremoto di magnitudo 3.8 ai Campi Flegrei, La scossa Potente registrata dalla Regia di un tg

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto; Terremoto ai Campi Flegrei stasera, scossa 2.8 avvertita alle 23.12; Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita da Pozzuoli a Napoli. Sentito un forte boato; Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 23,12: boato avvertito fino a Napoli.

Terremoto ai Campi Flegrei stasera, scossa 2.8 avvertita alle 23.12Una scossa di terremoto si è registrata nei Campi Flegrei nella tarda serata di oggi, martedì 17 febbraio; l'evento sismico è stato distintamente avvertito ... fanpage.it

Sciame sismico nella notte ai Campi Flegrei con 11 scosseTre forti scosse di terremoto tra la tarda serata di ieri e la notte  sono state registrate nei Campi Flegrei. Le scosse tutte avvertite anche dalla ... cronachedellacampania.it