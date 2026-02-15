Scoperto mentre ruba merce dagli scaffali aggredisce gli agenti intervenuti | denuncia e foglio di via per un 30enne

Un uomo di 30 anni è stato sorpreso a rubare merce dagli scaffali di un negozio ad Ancona, e nel tentativo di scappare ha aggredito gli agenti intervenuti. La polizia lo ha arrestato e gli ha notificato anche un decreto di allontanamento dalla città, già emesso dal Questore. Durante l’intervento, ha cercato di scagliarsi contro i poliziotti, che sono riusciti a bloccarlo.

L'episodio avvenuto in un supermercato in via della Montagnola: l'uomo, oltre che di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, dovrà rispondere anche di minacce e lesioni ANCONA – Scoperto a trafugare merce, è stato arrestato dagli agenti contro i quali si era scagliato e raggiunto anche da una misura restrittiva emessa dal Questore di Ancona. Nelle scorse settimane sono scattate le manette ai polsi di un 30enne di origini senegalesi che dovrà rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla denuncia in stato di libertà per minacce e lesioni. L’episodio in questione ha visto l’uomo nascondere nella giacca merce prelevata dagli scaffali di un supermercato di via della Montagnola, ma una volta scoperto dal personale del punto vendita aveva dato in escandescenze e, dopo averli minacciati, si era allontanato.🔗 Leggi su Anconatoday.it Ruba alla stazione di Verona e aggredisce gli agenti intervenuti con calci e pugni, arrestato 26enne Un uomo di 26 anni è stato arrestato alla stazione di Verona Porta Nuova per aver opposto resistenza e aggredito gli agenti intervenuti. Ruba dagli scaffali ma viene scoperto dal personale: dopo i pugni scatta l'arresto Un uomo ha tentato di rubare dagli scaffali di un negozio a Pontedera, ma è stato colto sul fatto dal personale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ruba i prodotti dagli scaffali, poi tenta la fuga aggredendo il personale del supermercato. Ruba merce per più di 1.600 euro al supermercato, poi aggredisce il vigilante. ArrestataFirenze, 29 ottobre 2025 – È stata arrestata ieri una donna di 42 anni, sorpresa a tentare un furto all’interno di un supermercato di via di Novoli. La polizia di Stato è intervenuta dopo la ... lanazione.it Scoperto un deposito clandestino Amazon, duemila pacchi rubati e mai consegnatiI tre sono stati sorpresi all’interno di un capannone abbandonato in via dell’Oca, a bordo di un autoarticolato con targa romena, nel quale erano stipate le migliaia di scatole destinate ad un ... ilmattino.it Ruba Parmigiano Reggiano e salumi per oltre mille euro: preso. Refurtiva donata ad asili e parrocchie La polizia locale di Mirandola ha scoperto l’uomo durante un controllo in zona Ipercoop-McDonald’s: la merce che aveva in auto era frutto di furti commessi facebook 14/2/26. Porto Viro. Scongiurato un furto in abitazione l'11/2 grazie all'intervento del padrone di casa che ha scoperto due ragazze intente a rubare riuscendo a bloccarne una (22enne di Copparo) e chiamando i carabinieri che l'hanno arrestata. Ora ha l'obblig x.com