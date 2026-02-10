Auto investe pedone e si dà alla fuga 46enne finisce in ospedale | indagini in corso

Una macchina ha investito un pedone in via del Circuito sabato sera e subito dopo è scappata via. La vittima, un uomo di 46 anni, è stato portato in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta cercando di capire chi fosse alla guida e cosa abbia spinto il conducente a fuggire. Le indagini sono ancora in corso.

L'incidente nella serata di sabato 7 febbraio. Soccorso dal 118, l'uomo ha riportato delle fratture. Accertamenti della polizia locale in corso Alla guida della sua automobile, investe un pedone e subito dopo si allontana. È quanto sarebbe accaduto nella serata di sabato 7 febbraio, in via del Circuito. La vittima, un uomo di 46 anni, è finita in ospedale con delle fratture. L'incidente è avvenuto nei pressi di Paperopoli. Secondo le prime informazioni, il pedone, appena uscito dal lavoro, stava attraversando la strada, quando è stato travolto da un'automobile. Il 46enne è stato sbalzato a terra, mentre il mezzo, subito dopo, si sarebbe allontanato.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Auto Investimento Roma, suv investe un pedone all'Eur: morto un 27enne. Indagini in corso Automobile investe pedone in viale Bovio, anziana finisce in ospedale La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Auto Investimento Argomenti discussi: Auto investe un pedone a Roma, morto 18enne; Roma, auto investe pedone: morto un 18enne; Roma, auto investe pedone nella notte: morto un 18enne; Anziana investita sulla Cassia, muore dopo il soccorso in eliambulanza. Muore investita da un auto a Bricherasio: la vittima è una donna di 67 anniBRICHERASIO – Impatto mortale in via Circonvallazione 40 a Bricherasio nella serata di oggi, giovedì 5 febbraio, intorno alle 20. Una donna di 67 anni è stata investita da un auto mentre attraversava ... quotidianopiemontese.it Auto investe un pedone a Roma, morto 18enneL'incidente stradale è avvenuto sabato sera in via Fiorentini. La vittima è un ragazzo italiano, come il conducente della Smart che lo ha travolto ... tg24.sky.it Auto investe due donne a Lucca, una morta e una ferita. L'incidente in via Romana, la vittima è una 70enne, in ospedale 66enne #ANSA - facebook.com facebook Travolte da un'auto: morta una donna, l'altra è ferita x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.