Siena-Bettolle due feriti nello scontro fra mezzi pesanti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti sulla strada tra Siena e Bettolle a Castelnuovo Berardenga. L’incidente si è verificato lungo una delle principali arterie della Toscana meridionale, causando l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi sul posto. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota nei dettagli.

Due furgoni che, a causa dell'urto, si sono ribaltati occupando gran parte della sede stradale: i conducenti trasportati alle Scotte CASTELNUOVO BERARDENGA – Ancora un grave incidente sulle arterie strategiche della Toscana meridionale. Nella mattinata di oggi (5 marzo), il raccordo Siena-Bettolle è stato teatro di uno scontro tra due mezzi pesanti che ha provocato il ferimento di due persone e pesanti ripercussioni sulla circolazione regionale verso l’innesto dell’Autosole. Il sinistro è avvenuto nel territorio di Castelnuovo Berardenga, coinvolgendo due furgoni che, a causa dell’urto, si sono ribaltati occupando gran parte della sede stradale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Siena-Bettolle, due feriti nello scontro fra mezzi pesanti Leggi anche: Tragico incidente nel Salento: scontro fra tre mezzi, un morto e due feriti Leggi anche: Due feriti nello scontro fra un furgone e un camion compattatore dei rifiuti Tutti gli aggiornamenti su Siena Bettolle due feriti nello scontro.... Terribile scontro, due furgoni ribaltati sul raccordo autostradale. Feriti i conducentiLo scontro in mattinata sulla Siena-Bettolle all’altezza di Castelnuovo Berardenga. Gli autisti portati alle Scotte in codice giallo ... lanazione.it Incidente sulla Siena-Bettolle, 2 feriti graviL'incidente è avvenuto alle ore 10..00 di oggi, giovedì 5 marzo, all'altezza dell'uscita di Castelnuovo Berardenga sulla Siena-Bettolle ... sienafree.it