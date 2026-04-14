Scontro tra Mario Adinolfi e Filippo Roma la replica de Le Iene | I nostri testimoni non sono figuranti

Nelle ultime settimane si è verificato un confronto tra un inviato di una trasmissione televisiva e un commentatore noto per le sue posizioni pubbliche. La trasmissione ha risposto alle accuse di aver utilizzato persone come testimoni, specificando che tutti i testimoni che hanno dichiarato di aver subito perdite finanziarie sono persone reali e non figuranti. La discussione ha attirato l’attenzione sui metodi adottati per la presentazione delle testimonianze.

Nei giorni scorsi lo scontro tra l'inviato de Le Iene Filippo Roma e Mario Adinolfi. La trasmissione di Italia1 replica all'accusa di avvalersi di figuranti come testimoni: "Tutte le persone che denunciano di aver perso denaro non lo sono".🔗 Leggi su Fanpage.it Mario Adinolfi afferra per i capelli l’inviato de Le Iene Filippo Roma: “Nessuna pietà per gli indegni”A margine dell'evento in cui Adinolfi ha presentato la sua candidatura a sindaco di Prato, c'è stato un duro scontro tra il giornalista e l'inviato... Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le IenePrato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è...