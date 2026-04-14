Scontro tra 3 auto prima di Pasqua in Molise | morto dopo 10 giorni il 28enne Gino Notte il terzo giovane coinvolto

Prima di Pasqua, sulla strada statale 627 in Molise, si è verificato un incidente tra tre automobili. Dopo uno scontro, un giovane di 28 anni è stato ricoverato in ospedale e, dopo dieci giorni, è deceduto. Si tratta di uno dei tre giovani coinvolti nell'incidente, con gli altri due ancora sotto osservazione. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

È morto dopo 10 giorni anche il 28enne Gino Notte, uno dei giovani rimasti coinvolti nell'incidente stradale avvenuto sulla Sr 627, in Molise, lo scorso 4 aprile. Notte è la terza vittima dopo gli amici Roberto Stan e Danilo Angelone.🔗 Leggi su Fanpage.it Incidente ad Acquaviva, morto il terzo ragazzo coinvolto nello scontro tra auto e busIl 19enne Jonathan Mastrovito era a bordo dell'auto su cui viaggiavano Gianvito Novielli e Denise Buffoni, morti nell'impatto. Incidente nella notte, scontro tra auto e monopattino sul lungomare di Bari: grave un giovaneÈ in prognosi riservata il conducente di un monopattino, un giovane di 32 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella...