Scontro tra 3 auto prima di Pasqua in Molise | morto dopo 10 giorni il 28enne Gino Notte il terzo giovane coinvolto

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima di Pasqua, sulla strada statale 627 in Molise, si è verificato un incidente tra tre automobili. Dopo uno scontro, un giovane di 28 anni è stato ricoverato in ospedale e, dopo dieci giorni, è deceduto. Si tratta di uno dei tre giovani coinvolti nell'incidente, con gli altri due ancora sotto osservazione. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

È morto dopo 10 giorni anche il 28enne Gino Notte, uno dei giovani rimasti coinvolti nell'incidente stradale avvenuto sulla Sr 627, in Molise, lo scorso 4 aprile. Notte è la terza vittima dopo gli amici Roberto Stan e Danilo Angelone.🔗 Leggi su Fanpage.it

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