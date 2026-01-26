Incidente ad Acquaviva morto il terzo ragazzo coinvolto nello scontro tra auto e bus

L'incidente avvenuto tra Acquaviva e Adelfia ha causato la morte di un terzo giovane coinvolto. L’incidente, avvenuto il 19 gennaio, ha coinvolto un’auto e un bus, aggravando il bilancio dei feriti e dei deceduti. La notizia sottolinea l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale per prevenire tragedie simili.

Il 19enne Jonathan Mastrovito era a bordo dell'auto su cui viaggiavano Gianvito Novielli e Denise Buffoni, morti nell'impatto. Dal 19 gennaio era ricoverato in gravissime condizioni Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto lo scorso 19 gennaio sulla strada tra Acquaviva e Adelfia, costato la vita ai giovanissimi Gianvito Novielli, 18 anni, e Denise Buffoni, 15 anni. Non ce l'ha fatta il terzo ragazzo che era a bordo della stessa auto, scontratasi con un bus. Jonathan Mastrovito, 19 anni, è morto all'ospedale Miulli, dove era ricoverato in gravissime condizioni. La sera del 19 gennaio, i tre ragazzi viaggiavano a bordo di una Volkswagen Passat che, secondo prime ricostruzioni, probabilmente dopo un tentativo di sorpasso, avrebbe prima urtato contro due veicoli in transito per poi impattare violentemente contro un bus della Sita.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Acquaviva Adelfia

Nella giornata odierna, si è verificato un grave incidente stradale in via Argine, all’incrocio con via Galileo Ferraris.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Acquaviva Adelfia

Argomenti discussi: Incidente tra Acquaviva e Adelfia, si scontrano bus e auto: morti due giovanissimi; Carambola tra auto, poi il frontale contro il bus: i fidanzatini Gianvito e Denise muoiono intrappolati tra le lamiere; Schianto contro un bus tra Acquaviva e Adelfia, chi erano Gianvito Novielli e Denise Buffoni morti nell'incidente; Ad Acquaviva delle Fonti i funerali di Gianvito e Denise, i ragazzi morti nell’incidente.

Incidente ad Acquaviva, morto il terzo ragazzo coinvolto nello scontro tra auto e busIl 19enne Jonathan Mastrovito era a bordo dell'auto su cui viaggiavano Gianvito Novielli e Denise Buffoni, morti nell'impatto. Dal 19 gennaio era ricoverato in gravissime condizioni ... baritoday.it

Incidente tra Adelfia e Acquaviva, dopo Gianvito e Denise è morto anche il 19enne Jonathan MastrovitoDopo giorni in Rianimazione a lottare tra la vita e la morte, si è spento Jonathan Mastrovito, il 19enne di Acquaviva delle Fonti rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente stradale avvenuto l ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Incidente tra Adelfia e Acquaviva, dopo Gianvito e Denise è morto anche il 19enne Jonathan Mastrovito x.com

Ieri pomeriggio ad Acquaviva delle Fonti si sono svolti i funerali di Denise e Gianvito, i due giovani vittime di un drammatico incidente stradale facebook