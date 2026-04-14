Scontro sugli eventi Elli FI | A Marina Centro una specie di festa dell' Unità molti gli scontenti

Nuove polemiche si sono sollevate riguardo agli eventi e alle attività commerciali a Marina Centro. Raimondo Elli di Forza Italia Rimini ha commentato la manifestazione che si è svolta lungo viale Vespucci, definendola una sorta di festa dell’Unità e segnalando che molti cittadini sono insoddisfatti. La discussione riguarda l’impatto economico dell’evento e l’organizzazione della stessa.

Nuove polemiche su eventi e commercio a Marina Centro. A intervenire è Raimondo Elli di Forza Italia Rimini, che torna sul dibattito legato alla manifestazione che ha animato viale Vespucci, rilanciando critiche su impatto economico e gestione. “Non conosciamo il signor Salamao, ma ci piacerebbe.🔗 Leggi su Riminitoday.it Perché il giorno dell’Unità d’Italia non è mai diventato una festa nazionaleGrazie al duetto di Achille Lauro e Laura Pausini a Sanremo, moltissimi italiani hanno scolpito nella memoria il 16 marzo, ma in pochi si ricordano... La festa di San Valentino a Morro d'Alba: gli eventi ospitati dal "Borgo dell'Amore"MORRO D’ALBA - Il giorno di San Valentino sta per arrivare e Morro d’Alba è il luogo più indicato per incontrare Cupido.