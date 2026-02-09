La festa di San Valentino a Morro d' Alba | gli eventi ospitati dal Borgo dell' Amore
Morro d’Alba si prepara a celebrare San Valentino con una serie di eventi al
MORRO D’ALBA - Il giorno di San Valentino sta per arrivare e Morro d’Alba è il luogo più indicato per incontrare Cupido. Il mitico Dio dell’amore conosce bene il borgo, che frequenta tutto l’anno ma in Febbraio il paese del vino lacrima si trasforma nella capitale della seduzione. Al centro degli eventi culturali c’è il camminamento di ronda La Scarpa, il suggestivo porticato coperto che percorre il perimetro del castello, capace di intrappolare il cuore di tutti coloro che varcano la soglia delle mura medioevali. Dalle prime ore di sabato 14 febbraio, una melodia avvolgente accompagnerà la passeggiata romantica di chi attraverserà il borgo, in particolare lungo il camminamento di ronda (ingresso libero).🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondimenti su Morro d Alba
Agropoli diventa il "Borgo d'oro degli innamorati": gli eventi in programma per San Valentino
Agropoli si prepara a vivere un fine settimana speciale per San Valentino.
McDonald’s San Valentino: menu speciale con caviare per festa d’amore
#San-Valentino-McDonald’s || A San Valentino, McDonald’s sorprende i clienti con un menu inedito: il “McCaviar”.
Ultime notizie su Morro d Alba
Argomenti discussi: Festa di San Valentino 2026 San Valentino, una proposta di santità per i giovani. Il 15 febbraio in cattedrale solenne pontificale; Sicurezza Via Martiri della Libertà, celebrazioni Festa di San Valentino; Corsano, tutto pronto per la festa patronale in onore di San Biagio; Torna la fiera del patrono, Modena si ferma per la festa di San Geminiano.
San Valentino, il santo di Terni: la storia e la leggenda dietro la festa degli innamoratiLe sue spoglie riposano nella città umbra, di dove era originario e della quale fu vescovo. Chi era, perché fu martirizzato e come nasce il santo dell’amore ... quotidiano.net
Saracena, restauro della chiesa di San Leone: festa patronale trasferita ma programma confermatoIl programma della novena e della solennità dall’8 al 20 febbraio; i principali momenti religiosi e popolari; il valore identitario e turistico della festa per la comunità e il territorio ... ecodellojonio.it
A San Valentino si progetta insieme il futuro: General Srl apre le porte della filiale di via San Martino a Varese con l’evento “Un architetto per voi”, pensato per le coppie che sognano casa. Il 12 e 13 febbraio consulenze gratuite di coppia con un architetto facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.