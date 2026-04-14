Scontro frontale a Castelceriolo | bloccata la viabilità dopo il crash

Nelle prime ore di martedì 14 aprile, sulla strada provinciale di Castelceriolo, poco dopo il casello autostradale, si è verificato uno scontro frontale tra un veicolo leggero e un mezzo pesante. L’incidente ha provocato il blocco temporaneo della viabilità nella zona, creando disagi agli automobilisti in transito. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dello scontro.

Un violento impatto tra un veicolo leggero e un mezzo pesante ha bloccato la viabilità sulla strada provinciale di Castelceriolo, poco dopo il casello autostradale, nelle prime ore di questo martedì 14 aprile. Il sinistro frontale è avvenuto intorno alle 8:00 e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sul posto. Intervento coordinato dei soccorsi e stato del traffico. Le squadre del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale sono state mobilitate tempestivamente per gestire l’emergenza stradale. Al centro delle operazioni di primo soccorso c’è il giovane conducente dell’auto, verso il quale si sono concentrate le attenzioni dei sanitari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro frontale a Castelceriolo: bloccata la viabilità dopo il crash Un drammatico scontro frontale, perde la vita il giorno dopo in ospedale una 46enne cesenateLa donna è morta martedì all'ospedale Bufalini di Cesena, dove era stata ricoverata d'urgenza subito dopo lo scontro fra due auto. Don Piergiorgio: morto dopo scontro frontale sulla CispadanaDon Piergiorgio Torreggiani non è sopravvissuto allo schianto verificatosi nel pomeriggio di ieri a Boretto. Scontro frontale tra Donald Trump e Papa Leone XIV dopo le critiche del pontefice su guerra in Iran e immigrazione. L’ex presidente USA accusa il Papa di essere “troppo liberale” e inadatto ad affrontare i temi della sicurezza - facebook.com facebook Grave #incidente stradale alle porte di #Modena, dove uno scontro frontale tra un autocarro e un’auto ha causato tre morti. L’impatto è avvenuto sulla via Emilia #Ovest, tra #Cittanova e #Marzaglia, coinvolgendo un camion per il trasporto di latte con a bordo x.com