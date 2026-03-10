Don Piergiorgio Torreggiani è deceduto dopo un incidente frontale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Boretto sulla strada Cispadana. L'auto su cui viaggiava si è scontrata con un altro veicolo, causando gravi danni a entrambe le vetture. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita a don Piergiorgio.

Don Piergiorgio Torreggiani non è sopravvissuto allo schianto verificatosi nel pomeriggio di ieri a Boretto. Il sacerdote, parroco nell’unità pastorale di Ventasso, ha perso la vita poche ore dopo l’impatto frontale contro un mezzo pesante sulla Cispadana. L’incidente è avvenuto verso le 15:00 nella zona alle porte del comune reggiano. La vettura guidata dal religioso, una Jeep Renegade, si è scontrata con un camion Scania proveniente dalla direzione opposta. Le cause esatte restano sotto indagine della polizia stradale di Guastalla, ma si ipotizza un malore improvviso come possibile fattore scatenante dell’invasione di corsia. Trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma tramite elicottere sanitario, il sacerdote di 74 anni è deceduto nel tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Don Piergiorgio: morto dopo scontro frontale sulla Cispadana

