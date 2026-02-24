Un drammatico scontro frontale perde la vita il giorno dopo in ospedale una 46enne cesenate

Una 46enne di Cesena muore dopo un violento scontro frontale avvenuto ieri sera su via Dismano a Ravenna. La causa dell’incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata una manovra azzardata da parte di uno dei veicoli coinvolti. La donna, trasportata d’urgenza in ospedale, non è riuscita a superare le ferite riportate. La strada rimane chiusa al traffico mentre le forze dell’ordine raccolgono le testimonianze.

La donna è morta martedì all'ospedale Bufalini di Cesena, dove era stata ricoverata d'urgenza subito dopo lo scontro fra due auto. L'incidente è accaduto a Ravenna Una tragedia sulle strade a Ravenna tocca purtroppo Cesena. Non ce l'ha fatta la donna di 46 anni vittima del gravissimo incidente avvenuto nella serata di ieri su via Dismano a Ravenna. È morta martedì all'ospedale Bufalini di Cesena, dove era stata ricoverata d'urgenza subito dopo lo scontro fra due auto. La vittima si chiamava Annalisa Soldati, originaria di Cesena, ma residente nel Ravennate. Tutto è accaduto poco dopo le 20 di lunedì in via Dismano a Ponte Nuovo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Zibido San Giacomo, terribile scontro frontale nella notte: un uomo perde la vita, quattro donne ferite

Scontro frontale tra auto e bus con studenti in Friuli Venezia Giulia: il conducente della vettura perde la vita, diversi ragazzi rimangono feritiUn grave incidente stradale si è verificato martedì 9 dicembre 2025 sulla SR464 a Maniago, in provincia di Pordenone, coinvolgendo un'auto e un bus con studenti a bordo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Scontro frontale tra auto e pullman. Una vittima; Sant'Egidio alla Vibrata, incidente frontale contro un albero: Adelina muore a bordo della sua auto. Malore fatale?; Cronaca. Tragico scontro frontale tra auto e bus: muore un uomo sulla statale tra Urbino e Petriano; Tragedia alle porte di Asti: le vittime sono un 61enne di Barbaresco e una 67enne di Castagnole Monferrato.

Scontro frontale tra auto e pullman. Una vittimaIl violento impatto ha coinvolto una Fiat Punto e un pullman di linea. Lo schianto non ha lasciato scampo al conducente della vettura ... rainews.it

Tragedia nella notte a Buonfornello: scontro mortale sulla Statale 113BUONFORNELLO – Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la notte sulla Statale 113. Poco dopo le 3:00, all’altezza dello svincolo di Buonfornello, due auto si sono scontrate violentemente, trasfo ... televideohimera.it

Drammatico scontro tra auto sull'A8, all'altezza dello svincolo di Solbiate Arno: una vettura ribaltata - facebook.com facebook