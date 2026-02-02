Albanese torna alla Camera grazie a Conte & Co FdI | oltraggio al Parlamento

La tensione sale alla Camera prima ancora dell’inizio della conferenza stampa. Fratelli d’Italia si scaglia contro la decisione del Movimento 5 Stelle di invitare Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, prevista per il 3 febbraio alle 14. La polemica diventa subito virale, con il partito di Giorgia Meloni che definisce quella scelta un vero oltraggio al Parlamento. I toni si alzano e le accuse si moltiplicano, mentre i commessi e i deputati cercano di mantenere la calma. La questione si anima nel

La miccia si accende ancora prima che la conferenza stampa abbia inizio. Fratelli d'Italia insorge contro la scelta del Movimento 5 Stelle di ospitare alla Camera Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati, attesa il 3 febbraio alle 14.30 in sala stampa per presentare il report dal titolo “Genocidio di Gaza: un crimine collettivo”. Una presenza che per il partito di Giorgia Meloni rappresenta “un oltraggio al Parlamento” e l'ennesima dimostrazione del “doppiopesismo della sinistra”. Nel mirino di FdI finiscono soprattutto le posizioni di Albanese, giudicate apertamente sbilanciate e incompatibili con il ruolo ricoperto in seno alle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Domani Francesca Albanese torna alla Camera su invito del M5s per una conferenza organizzata dalla deputata Stefania Ascari.

Albanese torna alla Camera su invito del M5S. FdI attacca: Incompatibile con valori del ParlamentoLa relatrice speciale dell’Onu presenterà il suo rapporto con i parlamentari di Avs, M5s e Partito democratico: Irresponsabile e inopportuno ospitarla ... msn.com

Francesca Albanese, ritorno alla Camera con i 5Stelle. Fdi: oltraggio al ParlamentoLa miccia si accende ancora prima che la conferenza stampa abbia inizio. Fratelli d’Italia insorge contro la scelta del Movimento 5 Stelle di ... iltempo.it

