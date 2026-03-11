No all' aumento dell' Irpef
I Democristiani 5.0 hanno dichiarato ufficialmente il loro no all'ipotesi di aumentare l’addizionale IRPEF proposta dalla Regione Puglia. La decisione riguarda la copertura di un disavanzo sanitario di 369 milioni di euro. La posizione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori commenti o analisi sul futuro.
I Democristiani 5.0 esprimono una netta opposizione all’ipotesi della Regione Puglia di aumentare l’addizionale IRPEF per coprire il disavanzo sanitario, oggi pari a 369 milioni di euro. Il movimento denuncia come questa misura rappresenti “l’ennesimo tentativo di far pagare ai cittadini gli. 🔗 Leggi su Baritoday.it
