Aumento dell' Irpef? Le rassicurazioni dell' assessore Alaimo | Nessun salasso per i palermitani
L’assessore Alaimo ha dichiarato che l’aumento dell’Irpef non coinvolgerà i residenti di Palermo, rispondendo alle vmentate che circolano da settimane. La discussione sulla possibile revisione delle aliquote fiscali ha acceso le preoccupazioni tra i cittadini, specialmente tra chi già fatica a far quadrare i conti. In città, alcuni commercianti temono che un aumento delle tasse possa colpire ulteriormente le attività locali, mentre i residenti si chiedono come questa eventuale decisione possa influire sulle loro finanze.
L'esponente di Giunta, che ha la delega al Bilancio, dice che l'amministrazione ha registrato "un recupero del disavanzo per importi ben superiori a quelli pianificati" e sottolinea "il contributo dell'area Entrate che ha garantito un gettito significativo dalla lotta all'evasione". Riscossi 13 milioni in più di Imu, in aumento anche la tassa di soggiorno. Di Gangi (Pd): "Dichiarazioni tardive e in contrasto con gli atti" "Da settimane si assiste a una discussione sul possibile aumento dell'Irpef per i cittadini di Palermo, che potrebbero andare incontro a un salasso. Vorrei rassicurare tutti, compresa l'opposizione, che così non sarà".
Parcheggi, l’assessore Robotti smentisce le opposizioni: "Nessun aumento delle tariffe"
L’assessore alla mobilità Emilio Robotti chiarisce la situazione sui parcheggi, smentendo le voci di un possibile aumento delle tariffe nelle zone blu.
Aumento dell'Irpef e tassa sugli imbarchi, le novità del bilancio del Comune di Genova
