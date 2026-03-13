15enne scomparso nel nulla poco fa la notizia peggiore | come l’hanno ritrovato

Un ragazzo di 15 anni è scomparso dopo essere uscito da scuola con l’intenzione di prendere un treno per Manhattan e incontrare un amico conosciuto online. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa poco fa e, successivamente, è stato ritrovato. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sulle condizioni del giovane.

Esce da scuola con un programma semplice: prendere un treno, raggiungere Manhattan e incontrare un amico conosciuto online. Un appuntamento che per molti adolescenti potrebbe sembrare normale, nato tra chat e partite a un videogioco condiviso. Ma quel pomeriggio di gennaio qualcosa cambia improvvisamente direzione. Le ore scorrono, il telefono smette di dare segnali, e la famiglia comincia a chiedersi dove sia finito Thomas Medlin, 15 anni. Passano settimane di ricerche, appelli e verifiche. Poi, tre mesi dopo, arriva la notizia più temuta: il corpo del ragazzo viene ritrovato nelle acque di un fiume. La storia, però, non è lineare come sembrava all’inizio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

